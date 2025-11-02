Ripplebids (XRPB-SOL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000595 24H lav $ 0.00001433 24H høj All Time High $ 0.00028007 Laveste pris $ 0.00000579 Prisændring (1H) +1.59% Prisændring (1D) +18.67% Prisændring (7D) +21.55%

Ripplebids (XRPB-SOL) realtidsprisen er $0.00000726. I løbet af de sidste 24 timer har XRPB-SOL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000595 og et højdepunkt på $ 0.00001433, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XRPB-SOLs højeste pris nogensinde er $ 0.00028007, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000579.

Når det gælder kortsigtet performance, XRPB-SOL har ændret sig med +1.59% i løbet af den sidste time, +18.67% i løbet af 24 timer og +21.55% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ripplebids (XRPB-SOL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.26K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.26K Cirkulationsforsyning 999.80M Samlet Udbud 999,804,921.249608

Den nuværende markedsværdi på Ripplebids er $ 7.26K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af XRPB-SOL er 999.80M, med et samlet udbud på 999804921.249608. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.26K.