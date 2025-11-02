UdvekslingDEX+
Den direkte Ripplebids pris i dag er 0.00000726 USD. Følg med i realtid XRPB-SOL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk XRPB-SOL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om XRPB-SOL

XRPB-SOL Prisinfo

Hvad er XRPB-SOL

XRPB-SOL Whitepaper

XRPB-SOL Officiel hjemmeside

XRPB-SOL Tokenomics

XRPB-SOL Prisprognose

Ripplebids Pris (XRPB-SOL)

1 XRPB-SOL til USD direkte pris:

+18.60%1D
Ripplebids (XRPB-SOL) Live prisdiagram
Ripplebids (XRPB-SOL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00000595
$ 0.00000595
24H lav
$ 0.00001433
$ 0.00001433
24H høj

$ 0.00000595
$ 0.00000595

$ 0.00001433
$ 0.00001433

$ 0.00028007
$ 0.00028007

$ 0.00000579
$ 0.00000579

+1.59%

+18.67%

+21.55%

+21.55%

Ripplebids (XRPB-SOL) realtidsprisen er $0.00000726. I løbet af de sidste 24 timer har XRPB-SOL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000595 og et højdepunkt på $ 0.00001433, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XRPB-SOLs højeste pris nogensinde er $ 0.00028007, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000579.

Når det gælder kortsigtet performance, XRPB-SOL har ændret sig med +1.59% i løbet af den sidste time, +18.67% i løbet af 24 timer og +21.55% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ripplebids (XRPB-SOL) Markedsinformation

$ 7.26K
$ 7.26K

--
--

$ 7.26K
$ 7.26K

999.80M
999.80M

999,804,921.249608
999,804,921.249608

Den nuværende markedsværdi på Ripplebids er $ 7.26K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af XRPB-SOL er 999.80M, med et samlet udbud på 999804921.249608. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.26K.

Ripplebids (XRPB-SOL) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Ripplebids til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Ripplebids til USD $ -0.0000051701.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Ripplebids til USD $ -0.0000048379.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Ripplebids til USD $ -0.000027256665775540655.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+18.67%
30 dage$ -0.0000051701-71.21%
60 dage$ -0.0000048379-66.63%
90 dage$ -0.000027256665775540655-78.96%

Hvad er Ripplebids (XRPB-SOL)

RippleBids (XRPB) is a cross-chain ecommerce and auction marketplace where users can buy, sell, and trade real-world and digital assets. Built for speed and affordability, RippleBids integrates with the Solana blockchain and supports Phantom Wallet, enabling fast, low-cost transactions and easy wallet-based access. The platform charges only 1.5%–3.5% in seller fees, far lower than marketplaces like Amazon, eBay, or Etsy. XRPB powers listings, rewards, and premium seller tools across Solana, XRPL, and XRPL EVM.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Ripplebids (XRPB-SOL) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Ripplebids Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Ripplebids (XRPB-SOL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Ripplebids (XRPB-SOL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Ripplebids.

Tjek Ripplebids prisprediktion nu!

XRPB-SOL til lokale valutaer

Ripplebids (XRPB-SOL) Tokenomics

At forstå tokenomics for Ripplebids (XRPB-SOL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om XRPB-SOL Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Ripplebids (XRPB-SOL)

Hvor meget er Ripplebids (XRPB-SOL) værd i dag?
Den direkte XRPB-SOL pris i USD er 0.00000726 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle XRPB-SOL til USD pris?
Den aktuelle pris på XRPB-SOLtil USD er $ 0.00000726. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Ripplebids?
Markedsværdien for XRPB-SOL er $ 7.26K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af XRPB-SOL?
Den cirkulerende forsyning af XRPB-SOL er 999.80M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på XRPB-SOL?
XRPB-SOL opnåede en ATH-pris på 0.00028007 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på XRPB-SOL?
XRPB-SOL så en ATL-pris på 0.00000579 USD.
Hvad er handelsvolumen for XRPB-SOL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for XRPB-SOL er -- USD.
Bliver XRPB-SOL højere i år?
XRPB-SOL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se XRPB-SOL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ripplebids (XRPB-SOL) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

