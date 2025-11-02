Ringfence (RING) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00144885 24H høj $ 0.00174937 All Time High $ 0.00631812 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -2.49% Prisændring (1D) +14.33% Prisændring (7D) +37.57%

Ringfence (RING) realtidsprisen er $0.00169264. I løbet af de sidste 24 timer har RING handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00144885 og et højdepunkt på $ 0.00174937, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RINGs højeste pris nogensinde er $ 0.00631812, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, RING har ændret sig med -2.49% i løbet af den sidste time, +14.33% i løbet af 24 timer og +37.57% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ringfence (RING) Markedsinformation

Markedsværdi $ 86.92K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.69M Cirkulationsforsyning 51.35M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Ringfence er $ 86.92K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RING er 51.35M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.69M.