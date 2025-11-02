RingDAO (RING) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00112374 $ 0.00112374 $ 0.00112374 24H lav $ 0.00114069 $ 0.00114069 $ 0.00114069 24H høj 24H lav $ 0.00112374$ 0.00112374 $ 0.00112374 24H høj $ 0.00114069$ 0.00114069 $ 0.00114069 All Time High $ 0.30361$ 0.30361 $ 0.30361 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.01% Prisændring (1D) -0.29% Prisændring (7D) -5.22% Prisændring (7D) -5.22%

RingDAO (RING) realtidsprisen er $0.00112476. I løbet af de sidste 24 timer har RING handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00112374 og et højdepunkt på $ 0.00114069, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RINGs højeste pris nogensinde er $ 0.30361, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, RING har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, -0.29% i løbet af 24 timer og -5.22% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

RingDAO (RING) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M Cirkulationsforsyning 1.70B 1.70B 1.70B Samlet Udbud 2,099,840,211.0 2,099,840,211.0 2,099,840,211.0

Den nuværende markedsværdi på RingDAO er $ 1.91M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RING er 1.70B, med et samlet udbud på 2099840211.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.37M.