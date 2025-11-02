Ridotto (RDT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00590454 - $ 0.00601008
24H lav $ 0.00590454
24H høj $ 0.00601008
All Time High $ 1.51
Laveste pris $ 0.00293954
Prisændring (1H) -0.27%
Prisændring (1D) +0.71%
Prisændring (7D) -1.91%

Ridotto (RDT) realtidsprisen er $0.00598414. I løbet af de sidste 24 timer har RDT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00590454 og et højdepunkt på $ 0.00601008, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RDTs højeste pris nogensinde er $ 1.51, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00293954.

Når det gælder kortsigtet performance, RDT har ændret sig med -0.27% i løbet af den sidste time, +0.71% i løbet af 24 timer og -1.91% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ridotto (RDT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.88M
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.99M
Cirkulationsforsyning 314.76M
Samlet Udbud 500,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Ridotto er $ 1.88M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RDT er 314.76M, med et samlet udbud på 500000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.99M.