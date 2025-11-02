UdvekslingDEX+
Den direkte Ridotto pris i dag er 0.00598414 USD. Følg med i realtid RDT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk RDT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om RDT

RDT Prisinfo

Hvad er RDT

RDT Officiel hjemmeside

RDT Tokenomics

RDT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Ridotto Logo

Ridotto Pris (RDT)

Ikke noteret

1 RDT til USD direkte pris:

$0.00598704
+0.70%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Ridotto (RDT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:39:11 (UTC+8)

Ridotto (RDT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00590454
24H lav
$ 0.00601008
24H høj

$ 0.00590454
$ 0.00601008
$ 1.51
$ 0.00293954
-0.27%

+0.71%

-1.91%

-1.91%

Ridotto (RDT) realtidsprisen er $0.00598414. I løbet af de sidste 24 timer har RDT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00590454 og et højdepunkt på $ 0.00601008, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RDTs højeste pris nogensinde er $ 1.51, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00293954.

Når det gælder kortsigtet performance, RDT har ændret sig med -0.27% i løbet af den sidste time, +0.71% i løbet af 24 timer og -1.91% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ridotto (RDT) Markedsinformation

$ 1.88M
--
$ 2.99M
314.76M
500,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Ridotto er $ 1.88M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RDT er 314.76M, med et samlet udbud på 500000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.99M.

Ridotto (RDT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Ridotto til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Ridotto til USD $ +0.0002133998.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Ridotto til USD $ +0.0021689425.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Ridotto til USD $ +0.001972384431506899.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.71%
30 dage$ +0.0002133998+3.57%
60 dage$ +0.0021689425+36.24%
90 dage$ +0.001972384431506899+49.17%

Hvad er Ridotto (RDT)

Ridotto is a cross-chain gambling and lottery protocol based on complete transparency, anonymity, security, and fairness. Our approach is to provide an open protocol driven by the community, where users can play, build, and even bankroll casino games, thus earning generous liquidity. Ridotto’s overarching goal is to elevate the user to the role of “house,” thereby offering a fully scalable alternative to centralized online gambling. Beyond our vibrant flagship casino, we will unleash retail ingenuity by giving users the decentralized infrastructure to experiment and evolve the gambling ecosystem

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Ridotto (RDT) Ressource

Officiel hjemmeside

Ridotto Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Ridotto (RDT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Ridotto (RDT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Ridotto.

Tjek Ridotto prisprediktion nu!

RDT til lokale valutaer

Ridotto (RDT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Ridotto (RDT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om RDT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Ridotto (RDT)

Hvor meget er Ridotto (RDT) værd i dag?
Den direkte RDT pris i USD er 0.00598414 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle RDT til USD pris?
Den aktuelle pris på RDTtil USD er $ 0.00598414. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Ridotto?
Markedsværdien for RDT er $ 1.88M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af RDT?
Den cirkulerende forsyning af RDT er 314.76M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på RDT?
RDT opnåede en ATH-pris på 1.51 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på RDT?
RDT så en ATL-pris på 0.00293954 USD.
Hvad er handelsvolumen for RDT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for RDT er -- USD.
Bliver RDT højere i år?
RDT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se RDT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ridotto (RDT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$109,964.68
$3,866.37
$0.02762
$185.53
$1.0002
$109,964.68
$3,866.37
$185.53
$71.25
$20.195
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.07601
$0.000000000000000000000020
$0.0042005
$0.00005409
$0.0020
$0.000252
