Rico (RICO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00498677 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +0.30% Prisændring (1D) -1.02% Prisændring (7D) -7.12%

Rico (RICO) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har RICO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RICOs højeste pris nogensinde er $ 0.00498677, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, RICO har ændret sig med +0.30% i løbet af den sidste time, -1.02% i løbet af 24 timer og -7.12% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Rico (RICO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 30.75K$ 30.75K $ 30.75K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 30.75K$ 30.75K $ 30.75K Cirkulationsforsyning 999.72M 999.72M 999.72M Samlet Udbud 999,722,611.4 999,722,611.4 999,722,611.4

Den nuværende markedsværdi på Rico er $ 30.75K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RICO er 999.72M, med et samlet udbud på 999722611.4. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 30.75K.