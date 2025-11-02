Rhetor (RT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01046731 $ 0.01046731 $ 0.01046731 24H lav $ 0.01077469 $ 0.01077469 $ 0.01077469 24H høj 24H lav $ 0.01046731$ 0.01046731 $ 0.01046731 24H høj $ 0.01077469$ 0.01077469 $ 0.01077469 All Time High $ 0.02402558$ 0.02402558 $ 0.02402558 Laveste pris $ 0.00858898$ 0.00858898 $ 0.00858898 Prisændring (1H) -0.12% Prisændring (1D) -1.96% Prisændring (7D) -19.27% Prisændring (7D) -19.27%

Rhetor (RT) realtidsprisen er $0.01048883. I løbet af de sidste 24 timer har RT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01046731 og et højdepunkt på $ 0.01077469, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RTs højeste pris nogensinde er $ 0.02402558, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00858898.

Når det gælder kortsigtet performance, RT har ændret sig med -0.12% i løbet af den sidste time, -1.96% i løbet af 24 timer og -19.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Rhetor (RT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 10.49M$ 10.49M $ 10.49M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.49M$ 10.49M $ 10.49M Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 999,999,501.125052 999,999,501.125052 999,999,501.125052

Den nuværende markedsværdi på Rhetor er $ 10.49M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RT er 1000.00M, med et samlet udbud på 999999501.125052. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.49M.