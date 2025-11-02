Resister (RSTR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00967356 $ 0.00967356 $ 0.00967356 24H lav $ 0.01110458 $ 0.01110458 $ 0.01110458 24H høj 24H lav $ 0.00967356$ 0.00967356 $ 0.00967356 24H høj $ 0.01110458$ 0.01110458 $ 0.01110458 All Time High $ 0.01580666$ 0.01580666 $ 0.01580666 Laveste pris $ 0.00904015$ 0.00904015 $ 0.00904015 Prisændring (1H) -0.17% Prisændring (1D) +3.32% Prisændring (7D) -15.89% Prisændring (7D) -15.89%

Resister (RSTR) realtidsprisen er $0.01041347. I løbet af de sidste 24 timer har RSTR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00967356 og et højdepunkt på $ 0.01110458, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RSTRs højeste pris nogensinde er $ 0.01580666, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00904015.

Når det gælder kortsigtet performance, RSTR har ændret sig med -0.17% i løbet af den sidste time, +3.32% i løbet af 24 timer og -15.89% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Resister (RSTR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.41M$ 10.41M $ 10.41M Cirkulationsforsyning 125.50M 125.50M 125.50M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Resister er $ 1.31M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RSTR er 125.50M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.41M.