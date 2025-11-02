RefundYourSOL (RYS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00110286 24H høj $ 0.00114261 All Time High $ 0.00336875 Laveste pris $ 0.00006717 Prisændring (1H) -0.58% Prisændring (1D) +0.65% Prisændring (7D) -1.33%

RefundYourSOL (RYS) realtidsprisen er $0.00111228. I løbet af de sidste 24 timer har RYS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00110286 og et højdepunkt på $ 0.00114261, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RYSs højeste pris nogensinde er $ 0.00336875, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00006717.

Når det gælder kortsigtet performance, RYS har ændret sig med -0.58% i løbet af den sidste time, +0.65% i løbet af 24 timer og -1.33% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

RefundYourSOL (RYS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.08M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.08M Cirkulationsforsyning 970.53M Samlet Udbud 970,534,441.099294

Den nuværende markedsværdi på RefundYourSOL er $ 1.08M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RYS er 970.53M, med et samlet udbud på 970534441.099294. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.08M.