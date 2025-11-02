Ref Finance (REF) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.090842 $ 0.090842 $ 0.090842 24H lav $ 0.095815 $ 0.095815 $ 0.095815 24H høj 24H lav $ 0.090842$ 0.090842 $ 0.090842 24H høj $ 0.095815$ 0.095815 $ 0.095815 All Time High $ 10.64$ 10.64 $ 10.64 Laveste pris $ 0.04128611$ 0.04128611 $ 0.04128611 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) +2.94% Prisændring (7D) -12.49% Prisændring (7D) -12.49%

Ref Finance (REF) realtidsprisen er $0.093991. I løbet af de sidste 24 timer har REF handlet mellem et lavpunkt på $ 0.090842 og et højdepunkt på $ 0.095815, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. REFs højeste pris nogensinde er $ 10.64, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.04128611.

Når det gælder kortsigtet performance, REF har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +2.94% i løbet af 24 timer og -12.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ref Finance (REF) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.03M$ 9.03M $ 9.03M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.40M$ 9.40M $ 9.40M Cirkulationsforsyning 95.97M 95.97M 95.97M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Ref Finance er $ 9.03M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af REF er 95.97M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.40M.