rasmr (RASMR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00137411 $ 0.00137411 $ 0.00137411 24H lav $ 0.00140883 $ 0.00140883 $ 0.00140883 24H høj 24H lav $ 0.00137411$ 0.00137411 $ 0.00137411 24H høj $ 0.00140883$ 0.00140883 $ 0.00140883 All Time High $ 0.01259026$ 0.01259026 $ 0.01259026 Laveste pris $ 0.00133642$ 0.00133642 $ 0.00133642 Prisændring (1H) -0.39% Prisændring (1D) -0.80% Prisændring (7D) -6.47% Prisændring (7D) -6.47%

rasmr (RASMR) realtidsprisen er $0.00139164. I løbet af de sidste 24 timer har RASMR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00137411 og et højdepunkt på $ 0.00140883, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RASMRs højeste pris nogensinde er $ 0.01259026, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00133642.

Når det gælder kortsigtet performance, RASMR har ændret sig med -0.39% i løbet af den sidste time, -0.80% i løbet af 24 timer og -6.47% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

rasmr (RASMR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 290.82K$ 290.82K $ 290.82K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Cirkulationsforsyning 208.97M 208.97M 208.97M Samlet Udbud 999,996,481.154159 999,996,481.154159 999,996,481.154159

Den nuværende markedsværdi på rasmr er $ 290.82K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RASMR er 208.97M, med et samlet udbud på 999996481.154159. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.39M.