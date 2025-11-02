RAGE GUY (RAGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00139052 - $ 0.00157625
24H lav $ 0.00139052
24H høj $ 0.00157625
All Time High $ 0.00592337
Laveste pris $ 0
Prisændring (1H) -1.72%
Prisændring (1D) -2.42%
Prisændring (7D) -35.49%

RAGE GUY (RAGE) realtidsprisen er $0.00144792. I løbet af de sidste 24 timer har RAGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00139052 og et højdepunkt på $ 0.00157625, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RAGEs højeste pris nogensinde er $ 0.00592337, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, RAGE har ændret sig med -1.72% i løbet af den sidste time, -2.42% i løbet af 24 timer og -35.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

RAGE GUY (RAGE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.43M
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.43M
Cirkulationsforsyning 984.02M
Samlet Udbud 984,024,868.249868

Den nuværende markedsværdi på RAGE GUY er $ 1.43M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RAGE er 984.02M, med et samlet udbud på 984024868.249868. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.43M.