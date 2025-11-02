Queen Kitty (QKITTY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00061496 $ 0.00061496 $ 0.00061496 24H lav $ 0.00073708 $ 0.00073708 $ 0.00073708 24H høj 24H lav $ 0.00061496$ 0.00061496 $ 0.00061496 24H høj $ 0.00073708$ 0.00073708 $ 0.00073708 All Time High $ 0.00113352$ 0.00113352 $ 0.00113352 Laveste pris $ 0.00003789$ 0.00003789 $ 0.00003789 Prisændring (1H) +0.41% Prisændring (1D) -12.16% Prisændring (7D) -2.88% Prisændring (7D) -2.88%

Queen Kitty (QKITTY) realtidsprisen er $0.00064738. I løbet af de sidste 24 timer har QKITTY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00061496 og et højdepunkt på $ 0.00073708, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. QKITTYs højeste pris nogensinde er $ 0.00113352, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00003789.

Når det gælder kortsigtet performance, QKITTY har ændret sig med +0.41% i løbet af den sidste time, -12.16% i løbet af 24 timer og -2.88% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Queen Kitty (QKITTY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 641.55K$ 641.55K $ 641.55K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 641.55K$ 641.55K $ 641.55K Cirkulationsforsyning 995.53M 995.53M 995.53M Samlet Udbud 995,531,623.5120468 995,531,623.5120468 995,531,623.5120468

Den nuværende markedsværdi på Queen Kitty er $ 641.55K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af QKITTY er 995.53M, med et samlet udbud på 995531623.5120468. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 641.55K.