Den direkte Queen Kitty pris i dag er 0.00064738 USD. Følg med i realtid QKITTY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk QKITTY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om QKITTY

QKITTY Prisinfo

Hvad er QKITTY

QKITTY Whitepaper

QKITTY Officiel hjemmeside

QKITTY Tokenomics

QKITTY Prisprognose

Queen Kitty Logo

Queen Kitty Pris (QKITTY)

Ikke noteret

1 QKITTY til USD direkte pris:

$0.0006409
-12.20%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Queen Kitty (QKITTY) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:36:42 (UTC+8)

Queen Kitty (QKITTY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00061496
24H lav
$ 0.00073708
24H høj

$ 0.00061496
$ 0.00073708
$ 0.00113352
$ 0.00003789
+0.41%

-12.16%

-2.88%

-2.88%

Queen Kitty (QKITTY) realtidsprisen er $0.00064738. I løbet af de sidste 24 timer har QKITTY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00061496 og et højdepunkt på $ 0.00073708, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. QKITTYs højeste pris nogensinde er $ 0.00113352, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00003789.

Når det gælder kortsigtet performance, QKITTY har ændret sig med +0.41% i løbet af den sidste time, -12.16% i løbet af 24 timer og -2.88% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Queen Kitty (QKITTY) Markedsinformation

$ 641.55K
--
$ 641.55K
995.53M
995,531,623.5120468
Den nuværende markedsværdi på Queen Kitty er $ 641.55K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af QKITTY er 995.53M, med et samlet udbud på 995531623.5120468. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 641.55K.

Queen Kitty (QKITTY) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Queen Kitty til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Queen Kitty til USD $ +0.0003953063.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Queen Kitty til USD $ -0.0000604313.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Queen Kitty til USD $ -0.000147633474088914.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-12.16%
30 dage$ +0.0003953063+61.06%
60 dage$ -0.0000604313-9.33%
90 dage$ -0.000147633474088914-18.56%

Hvad er Queen Kitty (QKITTY)

Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For

Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power!

Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn.

Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything!

$QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Queen Kitty (QKITTY) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Queen Kitty Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Queen Kitty (QKITTY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Queen Kitty (QKITTY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Queen Kitty.

Tjek Queen Kitty prisprediktion nu!

QKITTY til lokale valutaer

Queen Kitty (QKITTY) Tokenomics

At forstå tokenomics for Queen Kitty (QKITTY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om QKITTY Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Queen Kitty (QKITTY)

Hvor meget er Queen Kitty (QKITTY) værd i dag?
Den direkte QKITTY pris i USD er 0.00064738 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle QKITTY til USD pris?
Den aktuelle pris på QKITTYtil USD er $ 0.00064738. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Queen Kitty?
Markedsværdien for QKITTY er $ 641.55K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af QKITTY?
Den cirkulerende forsyning af QKITTY er 995.53M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på QKITTY?
QKITTY opnåede en ATH-pris på 0.00113352 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på QKITTY?
QKITTY så en ATL-pris på 0.00003789 USD.
Hvad er handelsvolumen for QKITTY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for QKITTY er -- USD.
Bliver QKITTY højere i år?
QKITTY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se QKITTY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Queen Kitty (QKITTY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

