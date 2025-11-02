Qubitcoin (QTC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.73 $ 1.73 $ 1.73 24H lav $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 24H høj 24H lav $ 1.73$ 1.73 $ 1.73 24H høj $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 All Time High $ 8.77$ 8.77 $ 8.77 Laveste pris $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Prisændring (1H) +9.69% Prisændring (1D) +6.81% Prisændring (7D) -13.71% Prisændring (7D) -13.71%

Qubitcoin (QTC) realtidsprisen er $1.9. I løbet af de sidste 24 timer har QTC handlet mellem et lavpunkt på $ 1.73 og et højdepunkt på $ 1.9, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. QTCs højeste pris nogensinde er $ 8.77, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.32.

Når det gælder kortsigtet performance, QTC har ændret sig med +9.69% i løbet af den sidste time, +6.81% i løbet af 24 timer og -13.71% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Qubitcoin (QTC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M Cirkulationsforsyning 2.31M 2.31M 2.31M Samlet Udbud 2,308,250.0 2,308,250.0 2,308,250.0

Den nuværende markedsværdi på Qubitcoin er $ 4.38M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af QTC er 2.31M, med et samlet udbud på 2308250.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.38M.