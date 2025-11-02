Qubit (QBIT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00427907 - $ 0.00439652
24H lav $ 0.00427907
24H høj $ 0.00439652
All Time High $ 0.01578659
Laveste pris $ 0.00189874
Prisændring (1H) -0.52%
Prisændring (1D) +1.08%
Prisændring (7D) -11.19%

Qubit (QBIT) realtidsprisen er $0.00435517. I løbet af de sidste 24 timer har QBIT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00427907 og et højdepunkt på $ 0.00439652, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. QBITs højeste pris nogensinde er $ 0.01578659, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00189874.

Når det gælder kortsigtet performance, QBIT har ændret sig med -0.52% i løbet af den sidste time, +1.08% i løbet af 24 timer og -11.19% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Qubit (QBIT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 4.36M
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 4.36M
Cirkulationsforsyning 1.00B
Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Qubit er $ 4.36M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af QBIT er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.36M.