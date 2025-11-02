UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Qubit pris i dag er 0.00435517 USD. Følg med i realtid QBIT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk QBIT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Qubit pris i dag er 0.00435517 USD. Følg med i realtid QBIT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk QBIT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om QBIT

QBIT Prisinfo

Hvad er QBIT

QBIT Officiel hjemmeside

QBIT Tokenomics

QBIT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Qubit Logo

Qubit Pris (QBIT)

Ikke noteret

1 QBIT til USD direkte pris:

$0.00435517
$0.00435517$0.00435517
+1.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Qubit (QBIT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:36:29 (UTC+8)

Qubit (QBIT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00427907
$ 0.00427907$ 0.00427907
24H lav
$ 0.00439652
$ 0.00439652$ 0.00439652
24H høj

$ 0.00427907
$ 0.00427907$ 0.00427907

$ 0.00439652
$ 0.00439652$ 0.00439652

$ 0.01578659
$ 0.01578659$ 0.01578659

$ 0.00189874
$ 0.00189874$ 0.00189874

-0.52%

+1.08%

-11.19%

-11.19%

Qubit (QBIT) realtidsprisen er $0.00435517. I løbet af de sidste 24 timer har QBIT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00427907 og et højdepunkt på $ 0.00439652, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. QBITs højeste pris nogensinde er $ 0.01578659, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00189874.

Når det gælder kortsigtet performance, QBIT har ændret sig med -0.52% i løbet af den sidste time, +1.08% i løbet af 24 timer og -11.19% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Qubit (QBIT) Markedsinformation

$ 4.36M
$ 4.36M$ 4.36M

--
----

$ 4.36M
$ 4.36M$ 4.36M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Qubit er $ 4.36M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af QBIT er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.36M.

Qubit (QBIT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Qubit til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Qubit til USD $ +0.0014265668.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Qubit til USD $ -0.0020834436.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Qubit til USD $ -0.002824581302772385.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+1.08%
30 dage$ +0.0014265668+32.76%
60 dage$ -0.0020834436-47.83%
90 dage$ -0.002824581302772385-39.34%

Hvad er Qubit (QBIT)

Qubit is a decentralized protocol that provides permissionless access to real quantum computing infrastructure. It allows users to execute circuits on live quantum processing units (QPUs), access native quantum randomness, and experiment with quantum-secure primitives directly on-chain.

Designed to bridge the gap between cutting-edge quantum hardware and the evolving landscape of Web3, Qubit enables developers, researchers, and everyday users to engage with real quantum computing through a streamlined blockchain interface. Its mission is to democratize access to quantum resources and foster a new generation of decentralized applications that integrate quantum capabilities.

The platform operates on-chain, with smart contracts governing access, verification, and usage of quantum compute jobs. Users can submit quantum circuits via the Qubit interface, route them to live QPUs, and retrieve the results, all while maintaining full transparency and verifiability on the blockchain.

Beyond computational access, Qubit offers tools focused on quantum security, including quantum-secure key generation and post-quantum cryptographic primitives. These features are designed to help users and protocols future-proof their infrastructure against the anticipated risks of quantum attacks on classical encryption systems.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Qubit (QBIT) Ressource

Officiel hjemmeside

Qubit Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Qubit (QBIT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Qubit (QBIT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Qubit.

Tjek Qubit prisprediktion nu!

QBIT til lokale valutaer

Qubit (QBIT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Qubit (QBIT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om QBIT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Qubit (QBIT)

Hvor meget er Qubit (QBIT) værd i dag?
Den direkte QBIT pris i USD er 0.00435517 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle QBIT til USD pris?
Den aktuelle pris på QBITtil USD er $ 0.00435517. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Qubit?
Markedsværdien for QBIT er $ 4.36M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af QBIT?
Den cirkulerende forsyning af QBIT er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på QBIT?
QBIT opnåede en ATH-pris på 0.01578659 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på QBIT?
QBIT så en ATL-pris på 0.00189874 USD.
Hvad er handelsvolumen for QBIT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for QBIT er -- USD.
Bliver QBIT højere i år?
QBIT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se QBIT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:36:29 (UTC+8)

Qubit (QBIT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,022.44
$110,022.44$110,022.44

-0.24%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,864.98
$3,864.98$3,864.98

-0.78%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02759
$0.02759$0.02759

-8.18%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.47
$185.47$185.47

-0.50%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,022.44
$110,022.44$110,022.44

-0.24%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,864.98
$3,864.98$3,864.98

-0.78%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.47
$185.47$185.47

-0.50%

DASH Logo

DASH

DASH

$70.97
$70.97$70.97

+0.08%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.970
$19.970$19.970

+4.52%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07638
$0.07638$0.07638

+52.76%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0042002
$0.0042002$0.0042002

+105.92%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005309
$0.00005309$0.00005309

+80.45%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0020
$0.0020$0.0020

+53.84%

Ai Xovia Logo

Ai Xovia

AIX

$2.165965
$2.165965$2.165965

+50.91%