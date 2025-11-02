Quantlink (QLK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.080298$ 0.080298 $ 0.080298 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.00% Prisændring (7D) -89.37% Prisændring (7D) -89.37%

Quantlink (QLK) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har QLK handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. QLKs højeste pris nogensinde er $ 0.080298, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, QLK har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.00% i løbet af 24 timer og -89.37% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Quantlink (QLK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K Cirkulationsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Quantlink er $ 15.97K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af QLK er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.97K.