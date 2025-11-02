QPAY (QPAY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00229527$ 0.00229527 $ 0.00229527 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -1.34% Prisændring (1D) -11.53% Prisændring (7D) -19.09% Prisændring (7D) -19.09%

QPAY (QPAY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har QPAY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. QPAYs højeste pris nogensinde er $ 0.00229527, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, QPAY har ændret sig med -1.34% i løbet af den sidste time, -11.53% i løbet af 24 timer og -19.09% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

QPAY (QPAY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 147.38K$ 147.38K $ 147.38K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 147.38K$ 147.38K $ 147.38K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på QPAY er $ 147.38K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af QPAY er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 147.38K.