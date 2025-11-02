UdvekslingDEX+
Den direkte Qace Dynamics pris i dag er 0.01757826 USD. Følg med i realtid QACE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk QACE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om QACE

QACE Prisinfo

Hvad er QACE

QACE Officiel hjemmeside

QACE Tokenomics

QACE Prisprognose

Qace Dynamics Pris (QACE)

1 QACE til USD direkte pris:

$0.01757921
-0.10%1D
Qace Dynamics (QACE) Live prisdiagram
Qace Dynamics (QACE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01730626
24H lav
$ 0.01791251
24H høj

$ 0.01730626
$ 0.01791251
$ 0.056435
$ 0.01632904
+0.32%

-0.20%

-15.33%

-15.33%

Qace Dynamics (QACE) realtidsprisen er $0.01757826. I løbet af de sidste 24 timer har QACE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01730626 og et højdepunkt på $ 0.01791251, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. QACEs højeste pris nogensinde er $ 0.056435, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01632904.

Når det gælder kortsigtet performance, QACE har ændret sig med +0.32% i løbet af den sidste time, -0.20% i løbet af 24 timer og -15.33% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Qace Dynamics (QACE) Markedsinformation

$ 17.59M
--
$ 17.59M
1.00B
1,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Qace Dynamics er $ 17.59M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af QACE er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 17.59M.

Qace Dynamics (QACE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Qace Dynamics til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Qace Dynamics til USD $ -0.0116028644.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Qace Dynamics til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Qace Dynamics til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.20%
30 dage$ -0.0116028644-66.00%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Qace Dynamics (QACE)

QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy

Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.

QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:

  1. Vision systems that detect objects, faces, and activities.
  2. Voice understanding for natural command and control.
  3. Mapping and localization for real-time navigation.
  4. Decision orchestration that fuses perception and logic into dependable actions.

These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.

The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:

  1. Instant reliability with no dependency on cloud signals.
  2. Privacy by default, keeping sensitive data on site.
  3. Field readiness, allowing robots to operate anywhere, from factories to hospitals to outdoor environments.

At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.

With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.

This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.

With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.

QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Qace Dynamics (QACE) Ressource

Officiel hjemmeside

Qace Dynamics Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Qace Dynamics (QACE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Qace Dynamics (QACE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Qace Dynamics.

Tjek Qace Dynamics prisprediktion nu!

QACE til lokale valutaer

Qace Dynamics (QACE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Qace Dynamics (QACE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om QACE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Qace Dynamics (QACE)

Hvor meget er Qace Dynamics (QACE) værd i dag?
Den direkte QACE pris i USD er 0.01757826 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle QACE til USD pris?
Den aktuelle pris på QACEtil USD er $ 0.01757826. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Qace Dynamics?
Markedsværdien for QACE er $ 17.59M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af QACE?
Den cirkulerende forsyning af QACE er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på QACE?
QACE opnåede en ATH-pris på 0.056435 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på QACE?
QACE så en ATL-pris på 0.01632904 USD.
Hvad er handelsvolumen for QACE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for QACE er -- USD.
Bliver QACE højere i år?
QACE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se QACE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Qace Dynamics (QACE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

