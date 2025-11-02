Qace Dynamics (QACE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01730626 $ 0.01730626 $ 0.01730626 24H lav $ 0.01791251 $ 0.01791251 $ 0.01791251 24H høj 24H lav $ 0.01730626$ 0.01730626 $ 0.01730626 24H høj $ 0.01791251$ 0.01791251 $ 0.01791251 All Time High $ 0.056435$ 0.056435 $ 0.056435 Laveste pris $ 0.01632904$ 0.01632904 $ 0.01632904 Prisændring (1H) +0.32% Prisændring (1D) -0.20% Prisændring (7D) -15.33% Prisændring (7D) -15.33%

Qace Dynamics (QACE) realtidsprisen er $0.01757826. I løbet af de sidste 24 timer har QACE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01730626 og et højdepunkt på $ 0.01791251, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. QACEs højeste pris nogensinde er $ 0.056435, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01632904.

Når det gælder kortsigtet performance, QACE har ændret sig med +0.32% i løbet af den sidste time, -0.20% i løbet af 24 timer og -15.33% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Qace Dynamics (QACE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 17.59M$ 17.59M $ 17.59M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 17.59M$ 17.59M $ 17.59M Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Qace Dynamics er $ 17.59M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af QACE er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 17.59M.