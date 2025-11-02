PumpMeme (PM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 1.12 24H høj $ 1.14 All Time High $ 1.15 Laveste pris $ 1.026 Prisændring (1H) +0.04% Prisændring (1D) +1.04% Prisændring (7D) +0.81%

PumpMeme (PM) realtidsprisen er $1.14. I løbet af de sidste 24 timer har PM handlet mellem et lavpunkt på $ 1.12 og et højdepunkt på $ 1.14, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PMs højeste pris nogensinde er $ 1.15, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.026.

Når det gælder kortsigtet performance, PM har ændret sig med +0.04% i løbet af den sidste time, +1.04% i løbet af 24 timer og +0.81% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PumpMeme (PM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 26.14M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 113.67M Cirkulationsforsyning 23.00M Samlet Udbud 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på PumpMeme er $ 26.14M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PM er 23.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 113.67M.