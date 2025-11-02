Puffverse (PFVS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00303093 24H lav $ 0.00340131 24H høj Prisændring (1H) -2.03% Prisændring (1D) -4.01% Prisændring (7D) -11.55%

Puffverse (PFVS) realtidsprisen er $0.00303299. I løbet af de sidste 24 timer har PFVS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00303093 og et højdepunkt på $ 0.00340131, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PFVSs højeste pris nogensinde er $ 0.086767, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00256608.

Når det gælder kortsigtet performance, PFVS har ændret sig med -2.03% i løbet af den sidste time, -4.01% i løbet af 24 timer og -11.55% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Puffverse (PFVS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 353.71K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.03M Cirkulationsforsyning 116.62M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Puffverse er $ 353.71K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PFVS er 116.62M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.03M.