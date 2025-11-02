UdvekslingDEX+
Køb krypto
Den direkte PSX pris i dag er 0.00037675 USD. Følg med i realtid PSX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PSX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om PSX

PSX Prisinfo

Hvad er PSX

PSX Officiel hjemmeside

PSX Tokenomics

PSX Prisprognose

PSX Logo

PSX Pris (PSX)

Ikke noteret

1 PSX til USD direkte pris:

$0.00037675
-2.80%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
PSX (PSX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:34:04 (UTC+8)

PSX (PSX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00037566
24H lav
$ 0.00040028
24H høj

$ 0.00037566
$ 0.00040028
$ 0.0020021
$ 0.00032659
+0.19%

-2.82%

-19.51%

-19.51%

PSX (PSX) realtidsprisen er $0.00037675. I løbet af de sidste 24 timer har PSX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00037566 og et højdepunkt på $ 0.00040028, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PSXs højeste pris nogensinde er $ 0.0020021, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00032659.

Når det gælder kortsigtet performance, PSX har ændret sig med +0.19% i løbet af den sidste time, -2.82% i løbet af 24 timer og -19.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PSX (PSX) Markedsinformation

$ 376.75K
--
$ 376.75K
1.00B
1,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på PSX er $ 376.75K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PSX er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 376.75K.

PSX (PSX) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af PSX til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af PSX til USD $ -0.0000898204.
I de sidste 60 dage var prisændringen af PSX til USD $ -0.0001933181.
I de sidste 90 dage var prisændringen af PSX til USD $ -0.0013603157442150452.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-2.82%
30 dage$ -0.0000898204-23.84%
60 dage$ -0.0001933181-51.31%
90 dage$ -0.0013603157442150452-78.31%

Hvad er PSX (PSX)

PLEASE STOP XISTING.

PRECISION. STEALTH. EXECUTION. // Base Network Protocol

PSX ($PSX) is a secret-agent themed crypto project on the Base blockchain, merging spy lore with cutting-edge DeFi and gaming.

With a sleek roadmap from infiltration to global dominance, PSX empowers its community of "agents" through utility, gamified missions, and rewards.

The mission spans five strategic phases, culminating in global scalability, perpetual security, and innovation. Join the PSX Agency and become part of a classified crypto movement.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

PSX (PSX) Ressource

Officiel hjemmeside

PSX Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil PSX (PSX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine PSX (PSX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for PSX.

Tjek PSX prisprediktion nu!

PSX til lokale valutaer

PSX (PSX) Tokenomics

At forstå tokenomics for PSX (PSX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PSX Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om PSX (PSX)

Hvor meget er PSX (PSX) værd i dag?
Den direkte PSX pris i USD er 0.00037675 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PSX til USD pris?
Den aktuelle pris på PSXtil USD er $ 0.00037675. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af PSX?
Markedsværdien for PSX er $ 376.75K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PSX?
Den cirkulerende forsyning af PSX er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PSX?
PSX opnåede en ATH-pris på 0.0020021 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PSX?
PSX så en ATL-pris på 0.00032659 USD.
Hvad er handelsvolumen for PSX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PSX er -- USD.
Bliver PSX højere i år?
PSX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PSX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
PSX (PSX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

