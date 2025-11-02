PSX (PSX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00037566 $ 0.00037566 $ 0.00037566 24H lav $ 0.00040028 $ 0.00040028 $ 0.00040028 24H høj 24H lav $ 0.00037566$ 0.00037566 $ 0.00037566 24H høj $ 0.00040028$ 0.00040028 $ 0.00040028 All Time High $ 0.0020021$ 0.0020021 $ 0.0020021 Laveste pris $ 0.00032659$ 0.00032659 $ 0.00032659 Prisændring (1H) +0.19% Prisændring (1D) -2.82% Prisændring (7D) -19.51% Prisændring (7D) -19.51%

PSX (PSX) realtidsprisen er $0.00037675. I løbet af de sidste 24 timer har PSX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00037566 og et højdepunkt på $ 0.00040028, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PSXs højeste pris nogensinde er $ 0.0020021, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00032659.

Når det gælder kortsigtet performance, PSX har ændret sig med +0.19% i løbet af den sidste time, -2.82% i løbet af 24 timer og -19.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PSX (PSX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 376.75K$ 376.75K $ 376.75K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 376.75K$ 376.75K $ 376.75K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på PSX er $ 376.75K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PSX er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 376.75K.