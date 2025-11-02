pSOL (PSOL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 183.88 24H lav $ 186.92 24H høj All Time High $ 253.13 Laveste pris $ 173.55 Prisændring (1H) -0.27% Prisændring (1D) -0.25% Prisændring (7D) -4.21%

pSOL (PSOL) realtidsprisen er $185.68. I løbet af de sidste 24 timer har PSOL handlet mellem et lavpunkt på $ 183.88 og et højdepunkt på $ 186.92, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PSOLs højeste pris nogensinde er $ 253.13, mens den laveste pris nogensinde er $ 173.55.

Når det gælder kortsigtet performance, PSOL har ændret sig med -0.27% i løbet af den sidste time, -0.25% i løbet af 24 timer og -4.21% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

pSOL (PSOL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 495.75K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 495.75K Cirkulationsforsyning 2.67K Samlet Udbud 2,669.939509696

Den nuværende markedsværdi på pSOL er $ 495.75K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PSOL er 2.67K, med et samlet udbud på 2669.939509696. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 495.75K.