UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Project 89 pris i dag er 0.00467725 USD. Følg med i realtid PROJECT89 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PROJECT89 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Project 89 pris i dag er 0.00467725 USD. Følg med i realtid PROJECT89 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PROJECT89 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om PROJECT89

PROJECT89 Prisinfo

Hvad er PROJECT89

PROJECT89 Officiel hjemmeside

PROJECT89 Tokenomics

PROJECT89 Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Project 89 Logo

Project 89 Pris (PROJECT89)

Ikke noteret

1 PROJECT89 til USD direkte pris:

$0.00467725
$0.00467725$0.00467725
+0.60%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Project 89 (PROJECT89) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:33:35 (UTC+8)

Project 89 (PROJECT89) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00461749
$ 0.00461749$ 0.00461749
24H lav
$ 0.00484152
$ 0.00484152$ 0.00484152
24H høj

$ 0.00461749
$ 0.00461749$ 0.00461749

$ 0.00484152
$ 0.00484152$ 0.00484152

$ 0.00642953
$ 0.00642953$ 0.00642953

$ 0.00245933
$ 0.00245933$ 0.00245933

+0.01%

+0.18%

+9.95%

+9.95%

Project 89 (PROJECT89) realtidsprisen er $0.00467725. I løbet af de sidste 24 timer har PROJECT89 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00461749 og et højdepunkt på $ 0.00484152, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PROJECT89s højeste pris nogensinde er $ 0.00642953, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00245933.

Når det gælder kortsigtet performance, PROJECT89 har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, +0.18% i løbet af 24 timer og +9.95% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Project 89 (PROJECT89) Markedsinformation

$ 6.43M
$ 6.43M$ 6.43M

--
----

$ 6.43M
$ 6.43M$ 6.43M

1.37B
1.37B 1.37B

1,374,832,674.548392
1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392

Den nuværende markedsværdi på Project 89 er $ 6.43M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PROJECT89 er 1.37B, med et samlet udbud på 1374832674.548392. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.43M.

Project 89 (PROJECT89) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Project 89 til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Project 89 til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Project 89 til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Project 89 til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.18%
30 dage$ 0--
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Project 89 (PROJECT89)

Project 89 is an AI-powered transmedia franchise where players join a resistance against Oneirocom, a fictional megacorporation controlling humanity through simulated reality. Players become reality-hacking agents, completing missions across games, anime, and real-world activities to bring about the "Optimal Timeline"—a future where AI helps humanity regenerate the biosphere and create abundance technologies. The project operates through the Green Loom Association, a Swiss non-profit that directs trading fees toward expanding the franchise and developing collaborative AI tools. The ecosystem includes animated series, interactive games, NFTs, and an expanding universe where community participation directly influences story development. Revenue from token trading funds content production, creating a self-sustaining flywheel that grows the franchise while maintaining independence from traditional media corporations.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Project 89 (PROJECT89) Ressource

Officiel hjemmeside

Project 89 Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Project 89 (PROJECT89) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Project 89 (PROJECT89) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Project 89.

Tjek Project 89 prisprediktion nu!

PROJECT89 til lokale valutaer

Project 89 (PROJECT89) Tokenomics

At forstå tokenomics for Project 89 (PROJECT89) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PROJECT89 Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Project 89 (PROJECT89)

Hvor meget er Project 89 (PROJECT89) værd i dag?
Den direkte PROJECT89 pris i USD er 0.00467725 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PROJECT89 til USD pris?
Den aktuelle pris på PROJECT89til USD er $ 0.00467725. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Project 89?
Markedsværdien for PROJECT89 er $ 6.43M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PROJECT89?
Den cirkulerende forsyning af PROJECT89 er 1.37B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PROJECT89?
PROJECT89 opnåede en ATH-pris på 0.00642953 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PROJECT89?
PROJECT89 så en ATL-pris på 0.00245933 USD.
Hvad er handelsvolumen for PROJECT89?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PROJECT89 er -- USD.
Bliver PROJECT89 højere i år?
PROJECT89 kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PROJECT89 prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:33:35 (UTC+8)

Project 89 (PROJECT89) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,003.82
$110,003.82$110,003.82

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.83
$3,866.83$3,866.83

-0.73%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02771
$0.02771$0.02771

-7.78%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.41
$185.41$185.41

-0.54%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,003.82
$110,003.82$110,003.82

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.83
$3,866.83$3,866.83

-0.73%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.41
$185.41$185.41

-0.54%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.13
$71.13$71.13

+0.31%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.857
$19.857$19.857

+3.93%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07663
$0.07663$0.07663

+53.26%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000021
$0.000000000000000000000021$0.000000000000000000000021

+320.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0042002
$0.0042002$0.0042002

+105.92%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005432
$0.00005432$0.00005432

+84.63%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000259
$0.000259$0.000259

+51.46%

Ai Xovia Logo

Ai Xovia

AIX

$2.177164
$2.177164$2.177164

+51.69%