Project 89 (PROJECT89) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00461749 $ 0.00461749 $ 0.00461749 24H lav $ 0.00484152 $ 0.00484152 $ 0.00484152 24H høj 24H lav $ 0.00461749$ 0.00461749 $ 0.00461749 24H høj $ 0.00484152$ 0.00484152 $ 0.00484152 All Time High $ 0.00642953$ 0.00642953 $ 0.00642953 Laveste pris $ 0.00245933$ 0.00245933 $ 0.00245933 Prisændring (1H) +0.01% Prisændring (1D) +0.18% Prisændring (7D) +9.95% Prisændring (7D) +9.95%

Project 89 (PROJECT89) realtidsprisen er $0.00467725. I løbet af de sidste 24 timer har PROJECT89 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00461749 og et højdepunkt på $ 0.00484152, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PROJECT89s højeste pris nogensinde er $ 0.00642953, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00245933.

Når det gælder kortsigtet performance, PROJECT89 har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, +0.18% i løbet af 24 timer og +9.95% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Project 89 (PROJECT89) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.43M$ 6.43M $ 6.43M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.43M$ 6.43M $ 6.43M Cirkulationsforsyning 1.37B 1.37B 1.37B Samlet Udbud 1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392

Den nuværende markedsværdi på Project 89 er $ 6.43M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PROJECT89 er 1.37B, med et samlet udbud på 1374832674.548392. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.43M.