Den direkte Privix pris i dag er 0.071117 USD. Følg med i realtid PRIVIX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PRIVIX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Privix pris i dag er 0.071117 USD. Følg med i realtid PRIVIX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PRIVIX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om PRIVIX

PRIVIX Prisinfo

PRIVIX Whitepaper

PRIVIX Officiel hjemmeside

PRIVIX Tokenomics

PRIVIX Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Privix Logo

Privix Pris (PRIVIX)

Ikke noteret

1 PRIVIX til USD direkte pris:

$0.071137
$0.071137$0.071137
-5.50%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Privix (PRIVIX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-10-05 19:44:13 (UTC+8)

Privix (PRIVIX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.05677
$ 0.05677$ 0.05677
24H lav
$ 0.075583
$ 0.075583$ 0.075583
24H høj

$ 0.05677
$ 0.05677$ 0.05677

$ 0.075583
$ 0.075583$ 0.075583

$ 0.373502
$ 0.373502$ 0.373502

$ 0.05677
$ 0.05677$ 0.05677

+0.61%

-5.63%

-22.38%

-22.38%

Privix (PRIVIX) realtidsprisen er $0.071117. I løbet af de sidste 24 timer har PRIVIX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.05677 og et højdepunkt på $ 0.075583, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PRIVIXs højeste pris nogensinde er $ 0.373502, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.05677.

Når det gælder kortsigtet performance, PRIVIX har ændret sig med +0.61% i løbet af den sidste time, -5.63% i løbet af 24 timer og -22.38% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Privix (PRIVIX) Markedsinformation

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

--
----

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Privix er $ 1.49M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PRIVIX er 21.00M, med et samlet udbud på 21000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.49M.

Privix (PRIVIX) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Privix til USD $ -0.00425014091787358.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Privix til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Privix til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Privix til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00425014091787358-5.63%
30 dage$ 0--
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Privix (PRIVIX)

Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem.

In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM.

Key Features

  • Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions
  • Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data
  • EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem.
  • Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services
  • Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance.

The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including:

  • Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required.
  • Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution.
  • PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email.
  • Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users.
  • And there's more!

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Privix (PRIVIX) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Privix Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Privix (PRIVIX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Privix (PRIVIX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Privix.

Tjek Privix prisprediktion nu!

PRIVIX til lokale valutaer

Privix (PRIVIX) Tokenomics

At forstå tokenomics for Privix (PRIVIX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PRIVIX Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Privix (PRIVIX)

Hvor meget er Privix (PRIVIX) værd i dag?
Den direkte PRIVIX pris i USD er 0.071117 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PRIVIX til USD pris?
Den aktuelle pris på PRIVIXtil USD er $ 0.071117. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Privix?
Markedsværdien for PRIVIX er $ 1.49M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PRIVIX?
Den cirkulerende forsyning af PRIVIX er 21.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PRIVIX?
PRIVIX opnåede en ATH-pris på 0.373502 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PRIVIX?
PRIVIX så en ATL-pris på 0.05677 USD.
Hvad er handelsvolumen for PRIVIX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PRIVIX er -- USD.
Bliver PRIVIX højere i år?
PRIVIX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PRIVIX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-10-05 19:44:13 (UTC+8)

Privix (PRIVIX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
10-04 13:39:16On-chain data
Amerikanske Ethereum Spot ETF registrerer nettoindstrømning på $233,5 millioner i går
10-04 11:26:38Brancheopdateringer
USDC-udstedelse overstiger 75 milliarder, markedsandel når 24,9%
10-03 10:20:00Brancheopdateringer
Den samlede kryptomarkedsværdi vender tilbage til over 4,2 billioner dollars, med en 24-timers stigning på 2,3%
10-03 05:17:00Brancheopdateringer
Bitcoin bryder $120.000-mærket for første gang siden midten af august
10-01 14:11:00Brancheopdateringer
I går så amerikanske Ethereum spot ETF'er nettoindstrømninger på $127,5 millioner, mens Bitcoin spot ETF'er registrerede nettoindstrømninger på $430 millioner
09-30 18:14:00Brancheopdateringer
Aktuelle mainstream CEX og DEX finansieringsrater indikerer, at markedet er neutralt med en let bearish tendens

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.