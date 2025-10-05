Privix (PRIVIX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.05677 $ 0.05677 $ 0.05677 24H lav $ 0.075583 $ 0.075583 $ 0.075583 24H høj 24H lav $ 0.05677$ 0.05677 $ 0.05677 24H høj $ 0.075583$ 0.075583 $ 0.075583 All Time High $ 0.373502$ 0.373502 $ 0.373502 Laveste pris $ 0.05677$ 0.05677 $ 0.05677 Prisændring (1H) +0.61% Prisændring (1D) -5.63% Prisændring (7D) -22.38% Prisændring (7D) -22.38%

Privix (PRIVIX) realtidsprisen er $0.071117. I løbet af de sidste 24 timer har PRIVIX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.05677 og et højdepunkt på $ 0.075583, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PRIVIXs højeste pris nogensinde er $ 0.373502, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.05677.

Når det gælder kortsigtet performance, PRIVIX har ændret sig med +0.61% i løbet af den sidste time, -5.63% i løbet af 24 timer og -22.38% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Privix (PRIVIX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Cirkulationsforsyning 21.00M 21.00M 21.00M Samlet Udbud 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Privix er $ 1.49M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PRIVIX er 21.00M, med et samlet udbud på 21000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.49M.