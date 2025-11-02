Prediqt (PRQT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) 0.00% Prisændring (7D) -14.99%

Prediqt (PRQT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PRQT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PRQTs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PRQT har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og -14.99% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Prediqt (PRQT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 36.24K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 36.24K Cirkulationsforsyning 991.84M Samlet Udbud 991,844,853.2545223

Den nuværende markedsværdi på Prediqt er $ 36.24K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PRQT er 991.84M, med et samlet udbud på 991844853.2545223. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 36.24K.