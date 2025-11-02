Praxis (PRXS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01170544 $ 0.01170544 $ 0.01170544 24H lav $ 0.01437403 $ 0.01437403 $ 0.01437403 24H høj 24H lav $ 0.01170544$ 0.01170544 $ 0.01170544 24H høj $ 0.01437403$ 0.01437403 $ 0.01437403 All Time High $ 0.071311$ 0.071311 $ 0.071311 Laveste pris $ 0.00293899$ 0.00293899 $ 0.00293899 Prisændring (1H) +1.79% Prisændring (1D) -4.54% Prisændring (7D) -20.92% Prisændring (7D) -20.92%

Praxis (PRXS) realtidsprisen er $0.01362687. I løbet af de sidste 24 timer har PRXS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01170544 og et højdepunkt på $ 0.01437403, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PRXSs højeste pris nogensinde er $ 0.071311, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00293899.

Når det gælder kortsigtet performance, PRXS har ændret sig med +1.79% i løbet af den sidste time, -4.54% i løbet af 24 timer og -20.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Praxis (PRXS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Cirkulationsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Praxis er $ 1.36M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PRXS er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.36M.