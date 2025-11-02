Popi (POPI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0013337 $ 0.0013337 $ 0.0013337 24H lav $ 0.00138784 $ 0.00138784 $ 0.00138784 24H høj 24H lav $ 0.0013337$ 0.0013337 $ 0.0013337 24H høj $ 0.00138784$ 0.00138784 $ 0.00138784 All Time High $ 0.00146295$ 0.00146295 $ 0.00146295 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.02% Prisændring (1D) -0.38% Prisændring (7D) +13.56% Prisændring (7D) +13.56%

Popi (POPI) realtidsprisen er $0.00133989. I løbet af de sidste 24 timer har POPI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0013337 og et højdepunkt på $ 0.00138784, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. POPIs højeste pris nogensinde er $ 0.00146295, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, POPI har ændret sig med -0.02% i løbet af den sidste time, -0.38% i løbet af 24 timer og +13.56% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Popi (POPI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Popi er $ 1.34M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af POPI er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.34M.