poom (POOM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0,00001558 $ 0,00001558 $ 0,00001558 24H lav $ 0,00001617 $ 0,00001617 $ 0,00001617 24H høj 24H lav $ 0,00001558$ 0,00001558 $ 0,00001558 24H høj $ 0,00001617$ 0,00001617 $ 0,00001617 All Time High $ 0,0003687$ 0,0003687 $ 0,0003687 Laveste pris $ 0,00001558$ 0,00001558 $ 0,00001558 Prisændring (1H) +0,98% Prisændring (1D) -2,27% Prisændring (7D) -6,52% Prisændring (7D) -6,52%

poom (POOM) realtidsprisen er $0,00001579. I løbet af de sidste 24 timer har POOM handlet mellem et lavpunkt på $ 0,00001558 og et højdepunkt på $ 0,00001617, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. POOMs højeste pris nogensinde er $ 0,0003687, mens den laveste pris nogensinde er $ 0,00001558.

Når det gælder kortsigtet performance, POOM har ændret sig med +0,98% i løbet af den sidste time, -2,27% i løbet af 24 timer og -6,52% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

poom (POOM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12,05K$ 12,05K $ 12,05K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 12,05K$ 12,05K $ 12,05K Cirkulationsforsyning 763,03M 763,03M 763,03M Samlet Udbud 763 028 778,598796 763 028 778,598796 763 028 778,598796

Den nuværende markedsværdi på poom er $ 12,05K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af POOM er 763,03M, med et samlet udbud på 763028778.598796. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12,05K.