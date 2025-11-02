PoolFans (FANS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001008 $ 0.00001008 $ 0.00001008 24H lav $ 0.00001057 $ 0.00001057 $ 0.00001057 24H høj 24H lav $ 0.00001008$ 0.00001008 $ 0.00001008 24H høj $ 0.00001057$ 0.00001057 $ 0.00001057 All Time High $ 0.00001958$ 0.00001958 $ 0.00001958 Laveste pris $ 0.00000471$ 0.00000471 $ 0.00000471 Prisændring (1H) -1.99% Prisændring (1D) -0.75% Prisændring (7D) -30.54% Prisændring (7D) -30.54%

PoolFans (FANS) realtidsprisen er $0.00001025. I løbet af de sidste 24 timer har FANS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001008 og et højdepunkt på $ 0.00001057, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FANSs højeste pris nogensinde er $ 0.00001958, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000471.

Når det gælder kortsigtet performance, FANS har ændret sig med -1.99% i løbet af den sidste time, -0.75% i løbet af 24 timer og -30.54% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PoolFans (FANS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Cirkulationsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Samlet Udbud 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på PoolFans er $ 1.05M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FANS er 100.00B, med et samlet udbud på 100000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.05M.