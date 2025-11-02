Polyagent (POLYAGENT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00213733 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -0.50% Prisændring (1D) -6.82% Prisændring (7D) -2.96%

Polyagent (POLYAGENT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har POLYAGENT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. POLYAGENTs højeste pris nogensinde er $ 0.00213733, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, POLYAGENT har ændret sig med -0.50% i løbet af den sidste time, -6.82% i løbet af 24 timer og -2.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Polyagent (POLYAGENT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 40.96K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 40.96K Cirkulationsforsyning 999.95M Samlet Udbud 999,950,693.949338

