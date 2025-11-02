POKI (POKI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00106015 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +0.30% Prisændring (1D) -3.11% Prisændring (7D) -9.70%

POKI (POKI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har POKI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. POKIs højeste pris nogensinde er $ 0.00106015, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, POKI har ændret sig med +0.30% i løbet af den sidste time, -3.11% i løbet af 24 timer og -9.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

POKI (POKI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 16.11K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 16.37K Cirkulationsforsyning 984.13M Samlet Udbud 999,921,161.87401

Den nuværende markedsværdi på POKI er $ 16.11K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af POKI er 984.13M, med et samlet udbud på 999921161.87401. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.37K.