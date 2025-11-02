UdvekslingDEX+
Den direkte POKI pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid POKI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk POKI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om POKI

POKI Prisinfo

Hvad er POKI

POKI Officiel hjemmeside

POKI Tokenomics

POKI Prisprognose

POKI Pris (POKI)

Ikke noteret

1 POKI til USD direkte pris:

--
----
-3.10%1D
POKI (POKI) Live prisdiagram
POKI (POKI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106015
$ 0.00106015$ 0.00106015

$ 0
$ 0$ 0

+0.30%

-3.11%

-9.70%

-9.70%

POKI (POKI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har POKI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. POKIs højeste pris nogensinde er $ 0.00106015, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, POKI har ændret sig med +0.30% i løbet af den sidste time, -3.11% i løbet af 24 timer og -9.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

POKI (POKI) Markedsinformation

$ 16.11K
$ 16.11K$ 16.11K

--
----

$ 16.37K
$ 16.37K$ 16.37K

984.13M
984.13M 984.13M

999,921,161.87401
999,921,161.87401 999,921,161.87401

Den nuværende markedsværdi på POKI er $ 16.11K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af POKI er 984.13M, med et samlet udbud på 999921161.87401. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.37K.

POKI (POKI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af POKI til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af POKI til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af POKI til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af POKI til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-3.11%
30 dage$ 0-49.23%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er POKI (POKI)

In the fast-moving world of Solana, traders, builders, and communities are always on the lookout for something that blends fun, utility, and excitement. That’s where POKI comes in. More than just a token, POKI is your entry pass to a thrilling journey across the Solana ecosystem, delivering both entertainment and opportunity in one sweet package.

POKI isn’t just about speculation—it’s about creating a culture where holding a token feels like being part of an adventure. Imagine every chart movement, every pump, and every dip becoming part of a storyline that the community builds together. With its lighthearted spirit and bold vision, POKI transforms trading into an experience rather than a chore. Holding POKI is like strapping yourself in for a roller coaster—there are ups, downs, and surprises, but the ride is always unforgettable.

On Solana, speed and low fees set the stage for innovation, and POKI embraces that environment fully. Transactions are fast, communities form quickly, and momentum builds in real time. POKI’s mission is to harness that energy and channel it into a growing movement. It’s not just another token sitting idly on the blockchain—it’s alive, moving with the market, and designed to bring people together.

What makes POKI special is its dual identity: it’s both a meme and a mission. As a meme, it brings the fun, the culture, and the virality that crypto loves. As a mission, it provides structure, plans, and goals that keep the community anchored. A portion of supply is carefully allocated, strategies are transparent, and the roadmap is guided by the principle of sustainability. The balance between hype and long-term vision is what gives POKI its unique flavor.

Whether you’re a casual trader looking for excitement, a Solana degen chasing the next big play, or a believer in community-driven projects, POKI welcomes you. This is not just a ticket you hold—it’s a pass that grants you access to moments, memes, and milestones that will define your crypto journey.

The sweetest ride isn’t about the destination—it’s about the thrill of being on board. With POKI, you’re not just buying a token, you’re joining a movement that’s ready to light up Solana with energy, laughter, and growth. So buckle up, because the ride has just begun.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

POKI (POKI) Ressource

Officiel hjemmeside

POKI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil POKI (POKI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine POKI (POKI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for POKI.

Tjek POKI prisprediktion nu!

POKI til lokale valutaer

POKI (POKI) Tokenomics

At forstå tokenomics for POKI (POKI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om POKI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om POKI (POKI)

Hvor meget er POKI (POKI) værd i dag?
Den direkte POKI pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle POKI til USD pris?
Den aktuelle pris på POKItil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af POKI?
Markedsværdien for POKI er $ 16.11K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af POKI?
Den cirkulerende forsyning af POKI er 984.13M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på POKI?
POKI opnåede en ATH-pris på 0.00106015 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på POKI?
POKI så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for POKI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for POKI er -- USD.
Bliver POKI højere i år?
POKI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se POKI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
POKI (POKI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

