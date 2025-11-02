POKI Pris (POKI)
+0.30%
-3.11%
-9.70%
-9.70%
POKI (POKI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har POKI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. POKIs højeste pris nogensinde er $ 0.00106015, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.
Når det gælder kortsigtet performance, POKI har ændret sig med +0.30% i løbet af den sidste time, -3.11% i løbet af 24 timer og -9.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på POKI er $ 16.11K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af POKI er 984.13M, med et samlet udbud på 999921161.87401. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.37K.
I løbet af i dag var prisændringen af POKI til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af POKI til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af POKI til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af POKI til USD $ 0.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|-3.11%
|30 dage
|$ 0
|-49.23%
|60 dage
|$ 0
|--
|90 dage
|$ 0
|--
In the fast-moving world of Solana, traders, builders, and communities are always on the lookout for something that blends fun, utility, and excitement. That’s where POKI comes in. More than just a token, POKI is your entry pass to a thrilling journey across the Solana ecosystem, delivering both entertainment and opportunity in one sweet package.
POKI isn’t just about speculation—it’s about creating a culture where holding a token feels like being part of an adventure. Imagine every chart movement, every pump, and every dip becoming part of a storyline that the community builds together. With its lighthearted spirit and bold vision, POKI transforms trading into an experience rather than a chore. Holding POKI is like strapping yourself in for a roller coaster—there are ups, downs, and surprises, but the ride is always unforgettable.
On Solana, speed and low fees set the stage for innovation, and POKI embraces that environment fully. Transactions are fast, communities form quickly, and momentum builds in real time. POKI’s mission is to harness that energy and channel it into a growing movement. It’s not just another token sitting idly on the blockchain—it’s alive, moving with the market, and designed to bring people together.
What makes POKI special is its dual identity: it’s both a meme and a mission. As a meme, it brings the fun, the culture, and the virality that crypto loves. As a mission, it provides structure, plans, and goals that keep the community anchored. A portion of supply is carefully allocated, strategies are transparent, and the roadmap is guided by the principle of sustainability. The balance between hype and long-term vision is what gives POKI its unique flavor.
Whether you’re a casual trader looking for excitement, a Solana degen chasing the next big play, or a believer in community-driven projects, POKI welcomes you. This is not just a ticket you hold—it’s a pass that grants you access to moments, memes, and milestones that will define your crypto journey.
The sweetest ride isn’t about the destination—it’s about the thrill of being on board. With POKI, you’re not just buying a token, you’re joining a movement that’s ready to light up Solana with energy, laughter, and growth. So buckle up, because the ride has just begun.
