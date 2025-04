Hvad er pleb (PLEB)

In the murky depths of the Solana Swamp Network, where memecoins bubble up like swamp gas, PLEB emerged as the ultimate underdog token. Inspired by Pleb the Puddle Jumper—a wide-eyed, green, frog-like creature with a perpetually confused expression—PLEB isn’t just a memecoin; it’s a movement for the little guys, the degens, and the dreamers who’ve been rugged one too many times. The token’s mascot, Pleb, embodies the spirit of every small-time trader who’s ever FOMO’d into a coin at the top, only to watch it crash into the swamp muck. Pleb is not a frog. Pleb is Pleb.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

pleb (PLEB) Ressource Officiel hjemmeside