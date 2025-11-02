PJN (PJN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00288545 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -0.50% Prisændring (1D) -0.78% Prisændring (7D) -30.71%

PJN (PJN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PJN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PJNs højeste pris nogensinde er $ 0.00288545, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PJN har ændret sig med -0.50% i løbet af den sidste time, -0.78% i løbet af 24 timer og -30.71% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PJN (PJN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 44.21K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 44.21K Cirkulationsforsyning 999.75M Samlet Udbud 999,753,236.763894

Den nuværende markedsværdi på PJN er $ 44.21K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PJN er 999.75M, med et samlet udbud på 999753236.763894. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 44.21K.