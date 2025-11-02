UdvekslingDEX+
Den direkte PIXTEL pris i dag er 0.00003338 USD. Følg med i realtid PIXTEL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PIXTEL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om PIXTEL

PIXTEL Prisinfo

Hvad er PIXTEL

PIXTEL Officiel hjemmeside

PIXTEL Tokenomics

PIXTEL Prisprognose

PIXTEL Pris (PIXTEL)

1 PIXTEL til USD direkte pris:

--
----
-4.70%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
PIXTEL (PIXTEL) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:30:08 (UTC+8)

PIXTEL (PIXTEL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00003159
$ 0.00003159
24H lav
$ 0.00003533
$ 0.00003533
24H høj

$ 0.00003159
$ 0.00003159

$ 0.00003533
$ 0.00003533

$ 0.00013876
$ 0.00013876

$ 0.00001999
$ 0.00001999

+1.45%

-4.79%

-14.30%

-14.30%

PIXTEL (PIXTEL) realtidsprisen er $0.00003338. I løbet af de sidste 24 timer har PIXTEL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00003159 og et højdepunkt på $ 0.00003533, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PIXTELs højeste pris nogensinde er $ 0.00013876, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001999.

Når det gælder kortsigtet performance, PIXTEL har ændret sig med +1.45% i løbet af den sidste time, -4.79% i løbet af 24 timer og -14.30% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PIXTEL (PIXTEL) Markedsinformation

$ 33.34K
$ 33.34K

--
----

$ 33.34K
$ 33.34K

998.53M
998.53M

998,530,588.380659
998,530,588.380659

Den nuværende markedsværdi på PIXTEL er $ 33.34K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PIXTEL er 998.53M, med et samlet udbud på 998530588.380659. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 33.34K.

PIXTEL (PIXTEL) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af PIXTEL til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af PIXTEL til USD $ -0.0000184448.
I de sidste 60 dage var prisændringen af PIXTEL til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af PIXTEL til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-4.79%
30 dage$ -0.0000184448-55.25%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er PIXTEL (PIXTEL)

Welcome to PIXTEL! A pixelated, nostalgic hotel on Solana where the crypto space meets the classic charm of online hangouts. Build your room, decorate it with unique items, and explore a universe filled with iconic meme characters. Every player starts with a set of free starter items - a bed, sofa, desk, lamps, tables, and more - to design their very first space. From there, dive into the in-game shop to expand your collection and make your room truly yours, all powered by the $PIXTEL token. Random chats, shared laughs, and moments you can only experience here. No strict rules just creativity, good vibes, and chill. So jump in, get comfy, and start writing your own story!

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

PIXTEL (PIXTEL) Ressource

Officiel hjemmeside

PIXTEL Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil PIXTEL (PIXTEL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine PIXTEL (PIXTEL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for PIXTEL.

Tjek PIXTEL prisprediktion nu!

PIXTEL til lokale valutaer

PIXTEL (PIXTEL) Tokenomics

At forstå tokenomics for PIXTEL (PIXTEL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PIXTEL Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om PIXTEL (PIXTEL)

Hvor meget er PIXTEL (PIXTEL) værd i dag?
Den direkte PIXTEL pris i USD er 0.00003338 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PIXTEL til USD pris?
Den aktuelle pris på PIXTELtil USD er $ 0.00003338. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af PIXTEL?
Markedsværdien for PIXTEL er $ 33.34K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PIXTEL?
Den cirkulerende forsyning af PIXTEL er 998.53M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PIXTEL?
PIXTEL opnåede en ATH-pris på 0.00013876 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PIXTEL?
PIXTEL så en ATL-pris på 0.00001999 USD.
Hvad er handelsvolumen for PIXTEL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PIXTEL er -- USD.
Bliver PIXTEL højere i år?
PIXTEL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PIXTEL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:30:08 (UTC+8)

PIXTEL (PIXTEL) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,021.93

$3,866.45

$0.02820

$185.48

$1.0002

