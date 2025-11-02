PIXTEL (PIXTEL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00003159 $ 0.00003159 $ 0.00003159 24H lav $ 0.00003533 $ 0.00003533 $ 0.00003533 24H høj 24H lav $ 0.00003159$ 0.00003159 $ 0.00003159 24H høj $ 0.00003533$ 0.00003533 $ 0.00003533 All Time High $ 0.00013876$ 0.00013876 $ 0.00013876 Laveste pris $ 0.00001999$ 0.00001999 $ 0.00001999 Prisændring (1H) +1.45% Prisændring (1D) -4.79% Prisændring (7D) -14.30% Prisændring (7D) -14.30%

PIXTEL (PIXTEL) realtidsprisen er $0.00003338. I løbet af de sidste 24 timer har PIXTEL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00003159 og et højdepunkt på $ 0.00003533, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PIXTELs højeste pris nogensinde er $ 0.00013876, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001999.

Når det gælder kortsigtet performance, PIXTEL har ændret sig med +1.45% i løbet af den sidste time, -4.79% i løbet af 24 timer og -14.30% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PIXTEL (PIXTEL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 33.34K$ 33.34K $ 33.34K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 33.34K$ 33.34K $ 33.34K Cirkulationsforsyning 998.53M 998.53M 998.53M Samlet Udbud 998,530,588.380659 998,530,588.380659 998,530,588.380659

Den nuværende markedsværdi på PIXTEL er $ 33.34K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PIXTEL er 998.53M, med et samlet udbud på 998530588.380659. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 33.34K.