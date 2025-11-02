Pitaya Pris (PITAYA)
-0.53%
-3.71%
-8.73%
-8.73%
Pitaya (PITAYA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PITAYA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PITAYAs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.
Når det gælder kortsigtet performance, PITAYA har ændret sig med -0.53% i løbet af den sidste time, -3.71% i løbet af 24 timer og -8.73% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på Pitaya er $ 84.14K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PITAYA er 998.81M, med et samlet udbud på 999383921.997011. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 84.19K.
I løbet af i dag var prisændringen af Pitaya til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Pitaya til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Pitaya til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Pitaya til USD $ 0.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|-3.71%
|30 dage
|$ 0
|-54.46%
|60 dage
|$ 0
|--
|90 dage
|$ 0
|--
It’s a MeM coin with real life utility There is a growing demand for exotic fruit products globally, contributing to the possibility of linking agricultural production in Kenya to consumers all over the world. The world loves exotic fruit. Kenya has the best climates in which to grow the most beautiful and delicious dragon fruit found anywhere on earth. But what is lacking is an authentic, transparent, and efficient - and 1 dare say fun - way to link those two worlds together. Conventional supply chains struggle with providing authenticity, transparency, and reliability. This model aims to create an authentic, transparent, and efficient pathway globally for the distribution of Kenyan dragonfruit using blockchain technology. SPitaya is not just another memecoin with a catchy name. It is also a tangible asset that is backed by perhaps the greatest fruit on God's green earth. SPitaya wants to provide a tangible asset that is backed by agricultural produce. The aim is to create a globally distributed direct trade for dragon fruit, while combining a strong economic model and a decentralized operational structure.
Here’s the mechanics: You can redeem $Pitaya for real dragon fruit. We're building the dApp for redemptions. In simple terms: 1 kg = $10 worth of $Pitaya Shipping = Paid in $USDC
