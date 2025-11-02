Pitaya (PITAYA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.53% Prisændring (1D) -3.71% Prisændring (7D) -8.73% Prisændring (7D) -8.73%

Pitaya (PITAYA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PITAYA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PITAYAs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PITAYA har ændret sig med -0.53% i løbet af den sidste time, -3.71% i løbet af 24 timer og -8.73% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Pitaya (PITAYA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 84.14K$ 84.14K $ 84.14K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 84.19K$ 84.19K $ 84.19K Cirkulationsforsyning 998.81M 998.81M 998.81M Samlet Udbud 999,383,921.997011 999,383,921.997011 999,383,921.997011

Den nuværende markedsværdi på Pitaya er $ 84.14K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PITAYA er 998.81M, med et samlet udbud på 999383921.997011. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 84.19K.