PIGEONS (PIGEONS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00435791 $ 0.00435791 $ 0.00435791 24H lav $ 0.0044017 $ 0.0044017 $ 0.0044017 24H høj 24H lav $ 0.00435791$ 0.00435791 $ 0.00435791 24H høj $ 0.0044017$ 0.0044017 $ 0.0044017 All Time High $ 0.00553629$ 0.00553629 $ 0.00553629 Laveste pris $ 0.00054785$ 0.00054785 $ 0.00054785 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.37% Prisændring (7D) -11.00% Prisændring (7D) -11.00%

PIGEONS (PIGEONS) realtidsprisen er $0.00439527. I løbet af de sidste 24 timer har PIGEONS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00435791 og et højdepunkt på $ 0.0044017, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PIGEONSs højeste pris nogensinde er $ 0.00553629, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00054785.

Når det gælder kortsigtet performance, PIGEONS har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.37% i løbet af 24 timer og -11.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PIGEONS (PIGEONS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Cirkulationsforsyning 318.82M 318.82M 318.82M Samlet Udbud 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001

Den nuværende markedsværdi på PIGEONS er $ 1.40M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PIGEONS er 318.82M, med et samlet udbud på 321000123.0000001. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.41M.