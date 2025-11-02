PickleVault (PICKLE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0.00149678 $ 0.00149678 $ 0.00149678 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0.00149678$ 0.00149678 $ 0.00149678 All Time High $ 0.00814848$ 0.00814848 $ 0.00814848 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -7.73% Prisændring (1D) +3.95% Prisændring (7D) -4.71% Prisændring (7D) -4.71%

PickleVault (PICKLE) realtidsprisen er $0.00122696. I løbet af de sidste 24 timer har PICKLE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0.00149678, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PICKLEs højeste pris nogensinde er $ 0.00814848, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PICKLE har ændret sig med -7.73% i løbet af den sidste time, +3.95% i løbet af 24 timer og -4.71% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PickleVault (PICKLE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 503.05K$ 503.05K $ 503.05K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 503.05K$ 503.05K $ 503.05K Cirkulationsforsyning 410.00M 410.00M 410.00M Samlet Udbud 409,997,200.244622 409,997,200.244622 409,997,200.244622

Den nuværende markedsværdi på PickleVault er $ 503.05K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PICKLE er 410.00M, med et samlet udbud på 409997200.244622. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 503.05K.