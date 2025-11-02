Photon (PHOTON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.308063 $ 0.308063 $ 0.308063 24H lav $ 0.409754 $ 0.409754 $ 0.409754 24H høj 24H lav $ 0.308063$ 0.308063 $ 0.308063 24H høj $ 0.409754$ 0.409754 $ 0.409754 All Time High $ 0.679355$ 0.679355 $ 0.679355 Laveste pris $ 0.03011794$ 0.03011794 $ 0.03011794 Prisændring (1H) -0.01% Prisændring (1D) -8.23% Prisændring (7D) +4.39% Prisændring (7D) +4.39%

Photon (PHOTON) realtidsprisen er $0.369812. I løbet af de sidste 24 timer har PHOTON handlet mellem et lavpunkt på $ 0.308063 og et højdepunkt på $ 0.409754, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PHOTONs højeste pris nogensinde er $ 0.679355, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.03011794.

Når det gælder kortsigtet performance, PHOTON har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, -8.23% i løbet af 24 timer og +4.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Photon (PHOTON) Markedsinformation

Markedsværdi $ 662.62K$ 662.62K $ 662.62K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.32M$ 3.32M $ 3.32M Cirkulationsforsyning 1.79M 1.79M 1.79M Samlet Udbud 8,967,492.0 8,967,492.0 8,967,492.0

Den nuværende markedsværdi på Photon er $ 662.62K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PHOTON er 1.79M, med et samlet udbud på 8967492.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.32M.