Perpcoin (PERPCOIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00022482 $ 0.00022482 $ 0.00022482 24H lav $ 0.00023662 $ 0.00023662 $ 0.00023662 24H høj 24H lav $ 0.00022482$ 0.00022482 $ 0.00022482 24H høj $ 0.00023662$ 0.00023662 $ 0.00023662 All Time High $ 0.00265271$ 0.00265271 $ 0.00265271 Laveste pris $ 0.00010475$ 0.00010475 $ 0.00010475 Prisændring (1H) -1.66% Prisændring (1D) -3.01% Prisændring (7D) -6.48% Prisændring (7D) -6.48%

Perpcoin (PERPCOIN) realtidsprisen er $0.00022413. I løbet af de sidste 24 timer har PERPCOIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00022482 og et højdepunkt på $ 0.00023662, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PERPCOINs højeste pris nogensinde er $ 0.00265271, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00010475.

Når det gælder kortsigtet performance, PERPCOIN har ændret sig med -1.66% i løbet af den sidste time, -3.01% i løbet af 24 timer og -6.48% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Perpcoin (PERPCOIN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 225.14K$ 225.14K $ 225.14K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 225.14K$ 225.14K $ 225.14K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Perpcoin er $ 225.14K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PERPCOIN er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 225.14K.