PEPECAT (PEPECAT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00326103 24H lav $ 0.00334232 24H høj Prisændring (1H) -0.58% Prisændring (1D) -2.02% Prisændring (7D) -15.43%

PEPECAT (PEPECAT) realtidsprisen er $0.00327086. I løbet af de sidste 24 timer har PEPECAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00326103 og et højdepunkt på $ 0.00334232, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PEPECATs højeste pris nogensinde er $ 0.01174348, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PEPECAT har ændret sig med -0.58% i løbet af den sidste time, -2.02% i løbet af 24 timer og -15.43% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PEPECAT (PEPECAT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.26M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.26M Cirkulationsforsyning 989.74M Samlet Udbud 989,738,781.498997

Den nuværende markedsværdi på PEPECAT er $ 3.26M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PEPECAT er 989.74M, med et samlet udbud på 989738781.498997. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.26M.