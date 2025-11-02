Pege (PEGECOIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00722476$ 0.00722476 $ 0.00722476 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.30% Prisændring (1D) -2.10% Prisændring (7D) -13.25% Prisændring (7D) -13.25%

Pege (PEGECOIN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PEGECOIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PEGECOINs højeste pris nogensinde er $ 0.00722476, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PEGECOIN har ændret sig med +0.30% i løbet af den sidste time, -2.10% i løbet af 24 timer og -13.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Pege (PEGECOIN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 17.49K$ 17.49K $ 17.49K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 17.49K$ 17.49K $ 17.49K Cirkulationsforsyning 998.60M 998.60M 998.60M Samlet Udbud 998,601,909.217896 998,601,909.217896 998,601,909.217896

Den nuværende markedsværdi på Pege er $ 17.49K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PEGECOIN er 998.60M, med et samlet udbud på 998601909.217896. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 17.49K.