Patience Token (PATIENCE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 3.54 24H høj $ 3.6 All Time High $ 7.6 Laveste pris $ 1.94 Prisændring (1H) -0.15% Prisændring (1D) +0.58% Prisændring (7D) +4.50%

Patience Token (PATIENCE) realtidsprisen er $3.56. I løbet af de sidste 24 timer har PATIENCE handlet mellem et lavpunkt på $ 3.54 og et højdepunkt på $ 3.6, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PATIENCEs højeste pris nogensinde er $ 7.6, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.94.

Når det gælder kortsigtet performance, PATIENCE har ændret sig med -0.15% i løbet af den sidste time, +0.58% i løbet af 24 timer og +4.50% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Patience Token (PATIENCE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.81M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 27.66M Cirkulationsforsyning 1.63M Samlet Udbud 7,777,777.0

Den nuværende markedsværdi på Patience Token er $ 5.81M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PATIENCE er 1.63M, med et samlet udbud på 7777777.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 27.66M.