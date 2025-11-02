PathOS (PATHOS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00473122$ 0.00473122 $ 0.00473122 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.56% Prisændring (1D) -12.57% Prisændring (7D) +7.95% Prisændring (7D) +7.95%

PathOS (PATHOS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PATHOS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PATHOSs højeste pris nogensinde er $ 0.00473122, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PATHOS har ændret sig med +0.56% i løbet af den sidste time, -12.57% i løbet af 24 timer og +7.95% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PathOS (PATHOS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.33K$ 12.33K $ 12.33K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 12.33K$ 12.33K $ 12.33K Cirkulationsforsyning 21.00M 21.00M 21.00M Samlet Udbud 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på PathOS er $ 12.33K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PATHOS er 21.00M, med et samlet udbud på 21000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.33K.