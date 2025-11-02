Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 353.83$ 353.83 $ 353.83 Laveste pris $ 338.32$ 338.32 $ 338.32 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) realtidsprisen er $350.24. I løbet af de sidste 24 timer har CRSR handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CRSRs højeste pris nogensinde er $ 353.83, mens den laveste pris nogensinde er $ 338.32.

Når det gælder kortsigtet performance, CRSR har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Cirkulationsforsyning 2.86K 2.86K 2.86K Samlet Udbud 2,857.14285714286 2,857.14285714286 2,857.14285714286

Den nuværende markedsværdi på Paimon Cursor SPV Token er $ 1.00M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CRSR er 2.86K, med et samlet udbud på 2857.14285714286. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.00M.