Ozapay (OZA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.03023053 24H lav $ 0.03156671 24H høj All Time High $ 0.04616339 Laveste pris $ 0.0155504 Prisændring (1H) -0.94% Prisændring (1D) -1.60% Prisændring (7D) -7.49%

Ozapay (OZA) realtidsprisen er $0.03050011. I løbet af de sidste 24 timer har OZA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03023053 og et højdepunkt på $ 0.03156671, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OZAs højeste pris nogensinde er $ 0.04616339, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0155504.

Når det gælder kortsigtet performance, OZA har ændret sig med -0.94% i løbet af den sidste time, -1.60% i løbet af 24 timer og -7.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ozapay (OZA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 23.34M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 30.63M Cirkulationsforsyning 759.59M Samlet Udbud 996,889,063.81

Den nuværende markedsværdi på Ozapay er $ 23.34M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OZA er 759.59M, med et samlet udbud på 996889063.81. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 30.63M.