OSOL (OSOL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.292018$ 0.292018 $ 0.292018 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.08% Prisændring (1D) -0.91% Prisændring (7D) -7.63% Prisændring (7D) -7.63%

OSOL (OSOL) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har OSOL handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OSOLs højeste pris nogensinde er $ 0.292018, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, OSOL har ændret sig med -0.08% i løbet af den sidste time, -0.91% i løbet af 24 timer og -7.63% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

OSOL (OSOL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 332.03K$ 332.03K $ 332.03K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 332.03K$ 332.03K $ 332.03K Cirkulationsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Samlet Udbud 999,985,643.3309649 999,985,643.3309649 999,985,643.3309649

Den nuværende markedsværdi på OSOL er $ 332.03K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OSOL er 999.99M, med et samlet udbud på 999985643.3309649. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 332.03K.