ORYNTH (ORY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00077553 $ 0.00077553 $ 0.00077553 24H lav $ 0.0009425 $ 0.0009425 $ 0.0009425 24H høj 24H lav $ 0.00077553$ 0.00077553 $ 0.00077553 24H høj $ 0.0009425$ 0.0009425 $ 0.0009425 All Time High $ 0.00368344$ 0.00368344 $ 0.00368344 Laveste pris $ 0.00011766$ 0.00011766 $ 0.00011766 Prisændring (1H) +0.94% Prisændring (1D) -16.17% Prisændring (7D) -11.65% Prisændring (7D) -11.65%

ORYNTH (ORY) realtidsprisen er $0.00078994. I løbet af de sidste 24 timer har ORY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00077553 og et højdepunkt på $ 0.0009425, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ORYs højeste pris nogensinde er $ 0.00368344, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00011766.

Når det gælder kortsigtet performance, ORY har ændret sig med +0.94% i løbet af den sidste time, -16.17% i løbet af 24 timer og -11.65% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ORYNTH (ORY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 789.95K$ 789.95K $ 789.95K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 789.95K$ 789.95K $ 789.95K Cirkulationsforsyning 999.92M 999.92M 999.92M Samlet Udbud 999,923,733.308684 999,923,733.308684 999,923,733.308684

Den nuværende markedsværdi på ORYNTH er $ 789.95K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ORY er 999.92M, med et samlet udbud på 999923733.308684. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 789.95K.