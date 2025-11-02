Orgo (ORGO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00496418 $ 0.00496418 $ 0.00496418 24H lav $ 0.0061784 $ 0.0061784 $ 0.0061784 24H høj 24H lav $ 0.00496418$ 0.00496418 $ 0.00496418 24H høj $ 0.0061784$ 0.0061784 $ 0.0061784 All Time High $ 0.01118743$ 0.01118743 $ 0.01118743 Laveste pris $ 0.00115957$ 0.00115957 $ 0.00115957 Prisændring (1H) +0.23% Prisændring (1D) -4.12% Prisændring (7D) -5.07% Prisændring (7D) -5.07%

Orgo (ORGO) realtidsprisen er $0.00551755. I løbet af de sidste 24 timer har ORGO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00496418 og et højdepunkt på $ 0.0061784, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ORGOs højeste pris nogensinde er $ 0.01118743, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00115957.

Når det gælder kortsigtet performance, ORGO har ændret sig med +0.23% i løbet af den sidste time, -4.12% i løbet af 24 timer og -5.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Orgo (ORGO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.52M$ 5.52M $ 5.52M Cirkulationsforsyning 499.99M 499.99M 499.99M Samlet Udbud 999,991,966.4805582 999,991,966.4805582 999,991,966.4805582

Den nuværende markedsværdi på Orgo er $ 2.76M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ORGO er 499.99M, med et samlet udbud på 999991966.4805582. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.52M.