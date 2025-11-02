ORCIB (PALMO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.02278408 $ 0.02278408 $ 0.02278408 24H lav $ 0.02331966 $ 0.02331966 $ 0.02331966 24H høj 24H lav $ 0.02278408$ 0.02278408 $ 0.02278408 24H høj $ 0.02331966$ 0.02331966 $ 0.02331966 All Time High $ 0.043821$ 0.043821 $ 0.043821 Laveste pris $ 0.02198746$ 0.02198746 $ 0.02198746 Prisændring (1H) +0.06% Prisændring (1D) -0.48% Prisændring (7D) -3.90% Prisændring (7D) -3.90%

ORCIB (PALMO) realtidsprisen er $0.02287354. I løbet af de sidste 24 timer har PALMO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02278408 og et højdepunkt på $ 0.02331966, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PALMOs højeste pris nogensinde er $ 0.043821, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.02198746.

Når det gælder kortsigtet performance, PALMO har ændret sig med +0.06% i løbet af den sidste time, -0.48% i løbet af 24 timer og -3.90% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ORCIB (PALMO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 57.92M$ 57.92M $ 57.92M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 71.51M$ 71.51M $ 71.51M Cirkulationsforsyning 2.53B 2.53B 2.53B Samlet Udbud 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711

Den nuværende markedsværdi på ORCIB er $ 57.92M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PALMO er 2.53B, med et samlet udbud på 3124999957.442711. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 71.51M.