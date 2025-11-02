UdvekslingDEX+
Den direkte ORCIB pris i dag er 0.02287354 USD. Følg med i realtid PALMO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PALMO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

ORCIB Pris (PALMO)

1 PALMO til USD direkte pris:

$0.02287467
$0.02287467$0.02287467
-0.40%1D
ORCIB (PALMO) Live prisdiagram
ORCIB (PALMO) Prisoplysninger (USD)

Hvad er ORCIB (PALMO)

ORCIB (PALMO) is the community utility token of the ORCIB Ecosystem, developed on the Solana blockchain. Originally introduced as a meme token inspired by the human palm, it has evolved into a native token supporting decentralized identity, creative rights, and governance. The project’s vision is to redefine digital ownership and participation by combining blockchain technology with creativity and community-driven innovation. With transparent tokenomics and active community involvement, ORCIB (PALMO) provides the foundation for building a sustainable and inclusive decentralized ecosystem.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

ORCIB (PALMO) Ressource

ORCIB Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil ORCIB (PALMO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine ORCIB (PALMO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for ORCIB.

Tjek ORCIB prisprediktion nu!

PALMO til lokale valutaer

ORCIB (PALMO) Tokenomics

At forstå tokenomics for ORCIB (PALMO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PALMO Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om ORCIB (PALMO)

Hvor meget er ORCIB (PALMO) værd i dag?
Den direkte PALMO pris i USD er 0.02287354 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PALMO til USD pris?
Den aktuelle pris på PALMOtil USD er $ 0.02287354. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af ORCIB?
Markedsværdien for PALMO er $ 57.92M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PALMO?
Den cirkulerende forsyning af PALMO er 2.53B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PALMO?
PALMO opnåede en ATH-pris på 0.043821 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PALMO?
PALMO så en ATL-pris på 0.02198746 USD.
Hvad er handelsvolumen for PALMO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PALMO er -- USD.
Bliver PALMO højere i år?
PALMO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PALMO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
ORCIB (PALMO) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

