Orcasm (ORCASM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00004717 24H lav $ 0.00004858 24H høj All Time High $ 0.00140093 Laveste pris $ 0.00004436 Prisændring (1H) -0.02% Prisændring (1D) -0.87% Prisændring (7D) -34.31%

Orcasm (ORCASM) realtidsprisen er $0.00004736. I løbet af de sidste 24 timer har ORCASM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00004717 og et højdepunkt på $ 0.00004858, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ORCASMs højeste pris nogensinde er $ 0.00140093, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00004436.

Når det gælder kortsigtet performance, ORCASM har ændret sig med -0.02% i løbet af den sidste time, -0.87% i løbet af 24 timer og -34.31% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Orcasm (ORCASM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 39.51K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 39.51K Cirkulationsforsyning 831.69M Samlet Udbud 831,694,856.9385791

Den nuværende markedsværdi på Orcasm er $ 39.51K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ORCASM er 831.69M, med et samlet udbud på 831694856.9385791. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 39.51K.