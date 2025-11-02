Orbitt Token (ORBT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.096663 $ 0.096663 $ 0.096663 24H lav $ 0.099356 $ 0.099356 $ 0.099356 24H høj 24H lav $ 0.096663$ 0.096663 $ 0.096663 24H høj $ 0.099356$ 0.099356 $ 0.099356 All Time High $ 0.694947$ 0.694947 $ 0.694947 Laveste pris $ 0.00138494$ 0.00138494 $ 0.00138494 Prisændring (1H) +0.04% Prisændring (1D) -1.55% Prisændring (7D) -9.70% Prisændring (7D) -9.70%

Orbitt Token (ORBT) realtidsprisen er $0.097561. I løbet af de sidste 24 timer har ORBT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.096663 og et højdepunkt på $ 0.099356, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ORBTs højeste pris nogensinde er $ 0.694947, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00138494.

Når det gælder kortsigtet performance, ORBT har ændret sig med +0.04% i løbet af den sidste time, -1.55% i løbet af 24 timer og -9.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Orbitt Token (ORBT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Cirkulationsforsyning 14.94M 14.94M 14.94M Samlet Udbud 19,999,621.29577021 19,999,621.29577021 19,999,621.29577021

Den nuværende markedsværdi på Orbitt Token er $ 1.46M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ORBT er 14.94M, med et samlet udbud på 19999621.29577021. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.95M.